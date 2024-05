Meisterfeier von Bayer Leverkusen im eigenen Stadion. (Marius Becker / dpa / Marius Becker)

Am frühen Nachmittag waren die Spieler auf dem Flughafen Köln/Bonn gelandet.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst begrüßte das Team auf dem Rollfeld.

Im Schloss Morsbroich trugen sich die Spieler anschließen in das Goldene Buch der Stadt ein. Das Team fuhr dann auf einem offenen Truck zum Stadion. Auf dem Weg dorthin jubelten ihnen mehrere Tausend Fans zu.

Gestern hatte Bayer Leverkusen hat den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale setzte sich die Mannschaft gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 durch, obwohl Leverkusen nach einer Gelb-Roten-Karte lange in Unterzahl spielte.

Damit hat Leverkusen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das sogenannte Double geholt - also Meistertitel und DFB-Pokal. Den einzigen Treffer der Partie im Berliner Olympiastadion erzielte Xhaka in der 16. Minute.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.