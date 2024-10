Kriegsfolgen

Ein ukrainischer Minensucher im Einsatz (picture alliance / Anadolu Agency)

Das ist das Ergebnis einer zweitägigen Konferenz im schweizerischen Lausanne. In einer gemeinsamen Erklärung stellten die Länder Hilfe bei einer schnellen und sicheren Wiederherstellung landwirtschaftlicher Flächen in Aussicht. Auch solle die soziale und ökonomische Wiedereingliederung von Opfern unterstützt werden. Zugesagt wurde außerdem Unterstützung für die Produktion von Minenräumgeräten. Der ukrainische Regierungschef Schmyhal hatte in Lausanne erklärt, sein Land sei inzwischen zum am stärksten verminten Land der Welt geworden.

Die Weltbank hatte die Kosten für die Minenräumung in der Ukraine auf umgerechnet rund 34 Milliarden Euro geschätzt. Ohne solche Maßnahmen werden tausende weitere Todesopfer befürchtet.

