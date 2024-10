Ein gepanzerter Unifil-Transporter im Südlibanon (AFP / RABIH DAHER)

Man fordere alle Konfliktparteien dringend auf, die Präsenz von Unifil zu respektieren, hieß es in dem Text, der von der UNO-Vertretung Polens veröffentlicht wurde. Dazu gehöre auch, jederzeit die Sicherheit aller Unifil-Vertreter zu gewährleisten. Die Angriffe auf Blauhelmsodaten müssten sofort eingestellt werden. Die Erklärung wurde unter anderem von Deutschland, Frankreich, China und der Türkei unterzeichnet.

In den vergangenen Tagen waren im Libanon fünf Blauhelmsoldaten verletzt worden. Am Freitag hatte ein Zwischenfall scharfe internationale Kritik am israelischen Vorgehen im Kampf gegen die Hisbollah ausgelöst. Die israelische Armee kündigte daraufhin eine Untersuchung an.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.