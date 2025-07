Der Geiger Ray Chen spielte beim Eröffungskonzert des Schleswig-Holstein Musik Festivals. (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Im Mittelpunkt der 40. Ausgabe stehen dieses Jahr Musik aus der türkischen Metropole Istanbul sowie der Pianist und Komponist Fazil Say als Porträtkünstler. Say wird 17 Aufführungen unter anderem mit eigenen Werken gestalten. Insgesamt stehen bei dem Klassik-Festival bis Ende August mehr als 200 Konzerte an 71 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und in Dänemark auf dem Programm.

