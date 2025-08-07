Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Nach Angaben des staatlichen Fernsehens wurde die Maschine auf dem Flughafen Nyala in der umkämpften Region Darfur von der sudanesischen Luftwaffe bombardiert. Laut den Angaben befanden sich in dem Flugzeug Söldner aus Kolumbien, die auf Seiten der RSF-Miliz kämpfen sollten. Der kolumbianische Präsident Petro erklärte, seine Regierung versuche herauszufinden, wie viele der Toten aus seinem Land stammten.

Im Sudan bekriegen sich seit April 2023 die Armee von Militärherrscher al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo. Die RSF kontrolliert große Gebiete des Südens und fast die komplette Region Darfur im Westen. Die sudanesische Armee wirft den Vereinigten Arabischen Emiraten vor, die RSF über den Flughafen Nyala mit Waffen zu versorgen und kolumbianische Söldner für sie zu rekrutieren.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.