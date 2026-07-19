Polizeieinsatz in Pilastro, Stadtteil von Bologna (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Guido Calamosca)

Der 43-Jährige starb laut Augenzeugen, nachdem sich zwei Polizisten längere Zeit auf ihn gesetzt hatten, während er am Boden lag. Die italienische Tageszeitung "La Repubblica" veröffentlichte ein Video , auf dem zu sehen ist, wie der Mann mehrfach um Hilfe ruft, ohne dass die beiden Beamten von ihm ablassen. Auch zwei Rettungssanitäter greifen demnach nicht ein. Nach einigen Minuten bewegt sich der Mann nicht mehr. Ersten Angaben zufolge war die Polizei wegen eines Wutanfalls des 43-Jährigen in den Stadtteil gerufen worden. Der Mann soll dann gegen den Streifenwagen geschlagen haben, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Daraufhin hätten die Beamten Pfefferspray gegen ihn eingesetzt und ihm Handschellen angelegt. Eine Obduktion soll jetzt die Todesursache klären. Der Mann soll marokkanischer Herkunft sein.

Der Fall erinnert an den Tod des Afroamerikaners George Floyd. Er war 2020 bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen - ein weißer Polizist hatte ihm minutenlang ein Knie in den Nacken gedrückt.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.