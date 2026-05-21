Berliner Gemäldegalerie

Besucher gehen in Berlin in die Gemäldegalerie am Kulturforum. (picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini)

Die Aufnahmen können online ab sofort frei betrachtet werden. Der Fotograf Gustav Schwarz hatte zwischen 1925 und 1944 Aufnahmen nahezu aller Gemälde der Sammlung angefertigt. Die Glasnegative überstanden den Krieg, verblieben danach in Ost-Berlin und wurden nun digitalisiert. Ein Großteil der Originalwerke dagegen wurde im Mai 1945 bei zwei Bränden im Flakbunker Friedrichshain vernichtet. Dorthin waren die Gemälde 1941 ausgelagert worden.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.