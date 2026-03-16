St. Patrick's Day Parade in München (picture alliance / SZ Photo / Thomas Vonier)

Das Fest zum Todestag des irischen Nationalheiligen ist laut Veranstalter das größte auf dem europäischen Festland. Zu irischer Musik, mit irischen Fähnchen und meist grüner Kleidung zogen insgesamt rund 1.500 Menschen in 70 Gruppen durch die Innenstadt. Es war die 30. Ausgabe der Parade. 1996 hatte der Betreiber eines Pubs im Stadtteil Schwabing die erste organisiert.

Der eigentliche St. Patrick's Day ist morgen. In Irland wird er als riesiges Volksfest begangen. Die weltweit größte Parade findet in New York statt. Die irische Geschichte besagt, dass der heilige Patrick im 5. Jahrhundert lebte und aus der römischen Provinz Britannien stammte. Jung wurde er nach Irland verschleppt und dort später zum ersten christlichen Missionar.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.