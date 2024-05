Chinesische Kampfjets überfliegen regelmäßig Taiwan (Archivfoto). (IMAGO / Xinhua / Li Bingyu)

Wie ein Sprecher des taiwanesischen Verteidigungsministeriums in Taipeh mitteilte, sind in den vergangenen 24 Stunden 45 Maschinen gesichtet worden. Dies sei die höchste Anzahl, die bislang in diesem Jahr registriert worden sei. Wenige Tage vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Ching-te verstehe man die Aktion als eindeutige Provokation, hieß es. Man habe als Antwort darauf die Luftwaffe aufsteigen lassen.

China zählt die Inselrepublik zu seinem Territorium. Peking demonstriert regelmäßig seine militärische Macht in der Taiwanstraße und drohte wiederholt mit einer Invasion Taiwans.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.