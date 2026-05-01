Antisemitischer Hintergrund

Kriminaltechniker der Polizei am Tatort in der Golders Green Road im Norden Londons (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jacqueline Lawrie)

Bei der Attacke am Mittwoch im jüdisch geprägten Stadtviertel Golders Green wurden ein 34-Jähriger und ein 76-Jähriger Jude schwer verletzt. Einer der beiden ist inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden, der Zustand des anderen ist laut BBC stabil.

In Großbritannien wurde die Terrorwarnstufe angehoben, die Terrorgefahr wurde als "ernst" eingestuft. Die Polizei erklärte, man werde unter anderem alle Veranstaltungen im gesamten Land beobachten und die Präsenz erhöhen. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen hat die Zahl antisemitischer Vorfälle im Land deutlich zugenommen.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.