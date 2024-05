Israel

47 Beduinenhäuser in der Negev-Wüste abgerissen

Israel hat 47 Häuser in einem nicht anerkannten Beduinendorf in der Negev-Wüste abgerissen. Nach Angaben von Menschenrechtlern handelt es sich um die größte derartige Abrissaktion an einem einzigen Tag seit 2010. Betroffen sind demnach 350 Menschen.