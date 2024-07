Ermittlungen gegen Reichsbürger

Heinrich Prinz Reuß, Hauptangeklagter im Prozess gegen eine mutmaßliche Reichsbürger-Gruppe (Archivbild) (Boris Roessler / dpa-POOL / dpa)

Das geht aus einer Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Frage der Bundestagsabgeordneten Renner von der Partei Die Linke hervor. Demnach hat der Generalbundesanwalt bislang 47 Verfahren an die Länderbehörden abgegeben.

Die Gruppe Reuß wurde nach einer Anti-Terror-Razzia Ende 2022 erstmals öffentlich bekannt. Insgesamt 26 Personen sollen laut Anklage einen gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant und dabei Tote in Kauf genommen haben. Die Beschuldigten stehen an drei verschiedenen Orten vor Gericht: In München, Frankfurt am Main und Stuttgart. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an. Ein Teil der Szene wird dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet.

