US-Außengebiet

Weil das Wasser in Puerto Rivon rationiert werden muss, wird Trinkwasser mit Lastwagen verteilt. (picture alliance / NurPhoto / Alejandro Granadillo)

In Teilen der Hauptstadt San Juan und weiteren Großstädten muss ab Freitag zwei Tage lang das Leitungswasser abgestellt werden. Mehr als 180.000 Haushalte sind betroffen. Kranken- und Seniorenhäuser sollen bevorzugt über Tankwagen mit Trinkwasser versorgt werden.

Die anhaltende Wasserkrise in Puerto Rico hängt mit einer vernachlässigten Infrastruktur, aber auch mit der Trockenheit zusammen. Rund ein Viertel der Fläche leidet unter einer schweren Dürre. In weiteren 36 Prozent wird die Dürre als mittelschwer eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.