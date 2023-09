Der Gründer der Ahmadiyya-Gemeinde (Mitte, oben), Mirza ghulam Ahmad. (Dirk Gebhardt)

Die Konferenz in den Messehallen gilt als größte Versammlung von Muslimen in Deutschland. Bis Sonntag stehen unter dem Motto "Liebe für alle, Hass für keinen" Gebete, Diskussionsrunden und Vorträge an. Das Erstarken von Rechtspopulisten und die Debatten rund um die Zugehörigkeit des Islam zu Deutschland zeigten nach wie vor, dass die Notwendigkeit des Dialogs und der Aufklärung immens sei, erklärten die Veranstalter.

In diesem Jahr begeht die Ahmadiyya-Gemeinde ihr 100-jähriges Bestehen in Deutschland. Gegründet wurde sie Ende der 1880er Jahre im heutigen Grenzbereich von Indien und Pakistan. Ahmadiyya versteht sich als mulimische Reformbewegung.

