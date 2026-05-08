In Mali herrscht seit einem Putsch 2020 eine Militärregierung. (Archivbild) (picture alliance / AP Photo)

Die Angreifer haben nach übereinstimmenden Berichten von Nachrichtenagenturen zwei Dörfer ‌im Zentrum Malis überfallen. Unter den Opfern seien Zivilisten sowie Mitglieder regierungstreuer Milizen. Bewaffnete hätten das Feuer eröffnet und das Dorf geplündert. Eine Stellungnahme der Armee lag zunächst nicht vor.

In Mali herrscht seit einem Putsch im Jahr 2020 eine Militärregierung. Zur Unterstützung im Kampf gegen Islamisten hatte sie russische Söldner ins Land geholt. Eine UNO-Friedensmission und eine französische Anti-Terror-Mission wurden des Landes verwiesen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.