Soldaten der US-Nationalgarde (Erin Hooley/AP/dpa)

Das teilte die US-Armee mit. Zuvor hatten Medien berichtet, auf dem Gelände einer Einrichtung der Migrationsbehörde ICE in dem Ort Broadview nahe Chicago patrouillierten Soldaten. Die Bürgermeisterin von Broadview hatte gegen die Stationierung protestiert.

Für heute ist noch eine Anhörung vor einem Bundesgericht in Chicago angesetzt.

Der Bundesstaat Illinois und die drittgrößte Stadt der USA klagen gegen Trump, weil sie den Einsatz der militärischen Reserveeinheit für rechtswidrig halten. Trump hatte die Nationalgarde zuvor bereits in die ebenfalls von den Demokraten regierten Städte Los Angeles, Washington und Memphis geschickt. In Portland untersagte jüngst eine Bundesrichterin die Stationierung. Der US-Präsident begründet das umstrittene Vorgehen mit Protesten gegen ICE und mit angeblich ausufernder Kriminalität. Betroffen sind stets von Demokraten regierte Städte.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.