Wegen Wagner-Gruppe

Der polnische Innenminister Kaminski hat verstärkte Kontrollen an der Grenze zu Belarus angekündigt. (picture alliance / NurPhoto / Artur Widak)

Hintergrund sind Berichte über eine Verlegung von russischen Wagner-Söldnern in das Nachbarland. Polens Innenminister Kaminski teilte mit, dass zunächst 500 Polizisten abgestellt werden. Sie sollen mehrere tausend Grenzschützer und Soldaten verstärken, die bereits an der Grenze stationiert sind. Vizeregierungschef Kaczynski, der auch für die Sicherheit zuständig ist, hatte die Aufstockung der Kräfte vor einigen Tagen angekündigt. Zuletzt hatte das Institut für Kriegsstudien aus den USA nach der Auswertung von Satellitenbildern berichtet, dass die Wagner-Gruppe in Belarus offenbar drei Militärlager aufbaut.

Wagner-Chef Prigoschin hatte nach dem kurzzeitigen Aufstand seiner Kämpfer auf Vermittlung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko eingewilligt, ins Exil zu gehen. Seine Söldner wurden von Russlands Staatschef Putin vor die Wahl gestellt, Prigoschin zu folgen, den russischen Streitkräften beizutreten oder sich ins Privatleben zurückzuziehen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.