Aus Pakistan

Erneut dürfen Afghanen nach Deutschland fliegen. (picture-alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, handelt es sich um 52 Personen. Demnach soll eine Gruppe in Hannover und die andere in Berlin landen. Die Regierung hatte zuvor bereits fünf Mal Afghanen nach Deutschland fliegen lassen, die eine Zusage über das Bundesaufnahmeprogramm erhalten und erfolgreich auf Erteilung eines Visums geklagt hatten.

Insgesamt warten rund 1.900 afghanische Staatsbürger in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.