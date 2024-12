Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die Unfälle ereigneten sich in der Provinz Ghasni auf der Straße zwischen der Hauptstadt Kabul und der südafghanischen Stadt Kandahar, wie ein Behördensprecher mitteilte. Den Angaben zufolge stieß ein Bus nahe dem Dorf Schahbas mit einem Tanklastwagen zusammen, während ein anderer Bus im Distrikt Andar mit einem Lastwagen kollidierte. Verkehrsunfälle sind häufig in Afghanistan, wo nach Jahrzehnten des Krieges die Straßen in einem schlechten Zustand sind.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.