Neue Bilanz
55 Soldaten aus Kuba und Venezuela bei US-Einsatz getötet

Bei dem Einsatz der US-Armee in Venezuela sind nach einer jüngsten Bilanz insgesamt mindestens 55 Soldaten der venezolanischen Streitkräfte sowie jener Kubas getötet worden.

    Blick auf ein Stadtviertel in der Dämmerung, aus dem dichter schwarzer Rauch aufsteigt, der rötlich von Feuer beleuchtet wird..
    Rauch in Caracas am Samstag nach dem US-Angriff. (AFP / STR)
    Die Regierung in Havanna gab heute die Namen und Dienstgrade von 32 toten Kubanern bekannt. Zuvor hatte die venezolanische Armee von 23 Todesopfern in ihren Reihen gesprochen. Venezuela und Kuba arbeiten seit Jahren eng in strategischen Bereichen zusammen - darunter in der Verteidigung.
    Bei der Attacke am Samstag zur Festnahme des venezolanischen Machthabers Maduro und seiner Frau waren nach Armeeangaben 200 US-Soldaten im Einsatz; sie blieben alle unversehrt.
    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.