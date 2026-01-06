Neue Bilanz

Die Regierung in Havanna gab heute die Namen und Dienstgrade von 32 toten Kubanern bekannt. Zuvor hatte die venezolanische Armee von 23 Todesopfern in ihren Reihen gesprochen. Venezuela und Kuba arbeiten seit Jahren eng in strategischen Bereichen zusammen - darunter in der Verteidigung.
Bei der Attacke am Samstag zur Festnahme des venezolanischen Machthabers Maduro und seiner Frau waren nach Armeeangaben 200 US-Soldaten im Einsatz; sie blieben alle unversehrt.
Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.