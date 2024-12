Konferenz auf Malta

Logo der OSZE (imago images / Alex Halada )

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa will über die politische Stabilität auf dem Kontinent beraten. Für Deutschland nimmt Außenministerin Baerbock an der Konferenz teil. Auch der russische Außenminister Lawrow wird erwartet. Es wäre das erste Mal seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine, dass Lawrow in ein EU-Land reist.

Seiner Sprecherin, Sacharowa, wurde die Einreise verweigert. In der Hauptstadt Valetta teilten die Behörden mit, gegen sie liege ein Betretungsverbot vor. Grundlage sei ein Ersuchen der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. In Diplomatenkreisen war die Rede davon, dass dies eine Reaktion auf einen Vorfall im vergangenen Jahr sei. Damals hatte Russland blockiert, dass Estland den Vorsitz der OSZE übernimmt.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.