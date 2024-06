Engagement gegen Antisemitismus

Zwei Seiten des Tagebuchs der Anne Frank. Auf der rechten Seite ist ein Foto des jüdischen Mädchens, zudem handschriftliche Einträge. (picture-alliance / ZB / Jens Wolf)

Das Motto des Aktionstages am 12. Juni lautet "Der Geschichte auf der Spur", wie das Anne Frank Zentrum in Berlin mitteilte. Dabei forschen den Angaben zufolge zahlreiche Schulen zur nationalsozialistischen Geschichte ihres jeweiligen Standorts. Der Aktionstag wird seit 2017 vom Anne Frank Zentrum organisiert. Er soll Schüler in ihrem Engagement für Demokratie und gegen Antisemitismus und Rassismus stärken.

Erinnert wird an die Lebensgeschichte des jüdischen Mädchens Anne Frank. Ihre Familie wanderte 1934 von Deutschland in die Niederlande aus, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. In Amsterdam hielten sie sich bis August 1944 in einem Hinterhaus versteckt. Dort schrieb Anne Frank ihre Erlebnisse in einem Tagebuch nieder. Sie starb Anfang 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Alter von 15 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.