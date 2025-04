Statistisches Bundesamt

6.000 Behandlungen wegen Zeckenbissen in Deutschland

In Deutschland mussten 2023 insgesamt 6.000 Menschen wegen Zeckenbissen im Krankenhaus behandelt werden. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. 19 Menschen starben an den Folgen eines Bisses - entweder an der Hirnentzündung FSME oder an Borreliose. Beide Krankheiten können von Zecken übertragen werden.