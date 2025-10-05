Die Organisatoren des Münchner Oktoberfests ziehen trotz Überfüllung und zeitweiliger Schließung eine positive Bilanz. (Peter Kneffel / dpa)

Wie die Stadt München mitteilte, kamen nach ersten Schätzungen an den insgesamt 16 Tagen etwa 6,5 Millionen Gäste auf die Theresienwiese. Das waren etwas weniger als im Vorjahr mit 6,7 Millionen Besuchern, was vor allem auf die vorübergehenden Schließungen wegen Überfüllung beziehungsweise einer Bombendrohung zurückzuführen ist. Im Durchschnitt kam jeder fünfte Besucher aus dem Ausland.

Die großen Wiesnwirte verzeichneten ein Plus von bis zu sechs Prozent bei den Speisen. Beim Bier wurden etwa 6,5 Millionen Maß ausgeschenkt, im Vorjahr waren es sieben Millionen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.