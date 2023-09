Südkaukasus

6.600 ethnische Armenier haben Berg-Karabach inzwischen verlassen

Nach dem militärischen Sieg Aserbaidschans in Berg-Karabach deutet sich an, dass die meisten ethnischen Armenier das Gebiet verlassen werden. Rund 6.600 Menschen sind schon in Richtung Armenien aufgebrochen. Das teilte die Regierung in Eriwan mit.

25.09.2023