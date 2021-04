Der Landepunkt liegt mehr als tausend Kilometer weiter westlich des Startplatzes. Während das Raumschiff seiner Umlaufbahn folgte, drehte sich die Erde darunter weiter nach Osten. Trotzdem hat Gagarin mehr als 40.000 Kilometer zurückgelegt – also mehr als einen vollen Erdumfang. Auch der zweite Mensch im All kam aus der Sowjetunion. German Titow flog nur vier Monate nach Gagarin in den Weltraum – und blieb dort einen ganzen Tag. Erst im Februar 1962 kreiste mit John Glenn der erste Amerikaner um die Erde – zehn Monate nach Gagarin.

Für die USA war der erste Flug eines Menschen ein Schock – und zwar mit deutlich mehr Wirkung als der Start des ersten Satelliten Sputnik dreieinhalb Jahre zuvor. Nur wenige Tage später scheiterte auch noch die Invasion Kubas in der Schweinebucht. Der junge Präsident John F. Kennedy stand kräftig unter Druck – und musste der Nation ein Ziel vorgeben.

Alexander Gerst startete 2018 in Baikonur von der Rampe 1/5, von der auch schon Juri Gagarin ins All geflogen ist (ESA/S. Corvaja) (ESA/S. Corvaja)

Sechs Wochen nach Gagarins Flug verkündete er, man wolle bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und wieder heil zurück zur Erde bringen. Das ist gelungen. Dagegen überlebte Juri Gagarin das Jahrzehnt leider nicht. Er stürzte 1968 bei einem Übungsflug mit einem Kampfjet ab – der erste Mensch in der Umlaufbahn wurde nur 34 Jahre alt.