Champions League

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac verlor mit 0:2 (0:2), Kapitän Christian Romero (14.) und Dominic Solanke per Billard-Tor (37.) waren für Tottenham erfolgreich. Dortmunds Daniel Svensson sah nach Videobeweis früh die Rote Karte (24.). Vor dem letzten Spiel der Ligaphase in der kommenden Woche gegen Inter Mailand deutet sehr vieles darauf hin, dass der BVB für die Runde der besten 16 Teams den Umweg über die Playoffs nehmen muss.

Bayer Leverkusen verlor beim griechischen Meister Olympiakos Piräus ebenfalls mit 0:2 (0:2). Die Tore für den Gastgeber schossen Costinha (2. Minute) und Mehdi Taremi (45.+1). Bei nur noch einem verbleibenden Spieltag in der Ligaphase verharrt die Werkself damit bei neun Punkten und steht im letzten Spiel gegen Villareal am kommenden Mittwoch unter Zugzwang.

