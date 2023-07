Umfrage des Ifo-Instituts

Zwei Drittel der deutschen Unternehmen ermöglichen den Mitarbeitern Homeoffice. (Archivbild) (dpa / KEYSTONE)

Wie aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Personaldienstleister Randstad hervorgeht, bieten 61 Prozent der Firmen die Möglichkeit zum Homeoffice an. Besonders weit verbreitet sei dies bei

großen Unternehmen und in der Industrie. Im Durchschnitt werde den Mitarbeitern 6,4 Tage Heimarbeit im Monat ermöglicht. Die sei ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als der Wert noch bei 6,7 Tagen lag.

