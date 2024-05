Razzia in Türsteher-Szene in Nordrhein-Westfalen (dpa / Fabian Strauch)

Nach Angaben des Innenministeriums in Düsseldorf waren 650 Beamte unter anderem in der Landeshauptstadt sowie in Köln, Duisburg und Essen im Einsatz.

Ein Sprecher sagte, es sei darum gegangen, Informationen über ein noch relativ unbekanntes Feld der sogenannten Clankriminalität zu bekommen. Ermittlungen hätten ergeben, dass es Bezüge zu Firmen des Sicherheits- und Bewachungsgewerbes gebe. Mit den Razzien habe man Licht in die Strukturen bringen wollen.

