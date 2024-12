Warnstreik bei Volkswagen

66.000 Mitarbeiter beteiligten sich am Ausstand

An deutschen VW-Standorten haben sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 66.000 Beschäftigte an einem ersten Warnstreik beteiligt. Am Stammwerk in Wolfsburg versammelten sich demnach 35.000 Mitarbeiter zu einer Kundgebung. Protesaktionen gegen die milliardenschweren Sparpläne der Unternehmensführung gab es unter anderem auch in Kassel, Hannover, Braunschweig und Zwickau.