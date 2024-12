In Nigeria sind bei einer Essenverteilung vor einer katholischen Kirche in der Hauptstadt Abuja mindestens 10 Menschen zu Tode getrampelt worden. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / next24online)

Nach Angaben der Polizei stieg die Zahl der Toten in Okija im Süden des Landes auf 22. In der Hauptstadt Abuja wurden gestern zehn Menschen zu Tode getrampelt. Zu dem tödlichen Gedränge in den beiden Städten kam es nach Polizeiangaben vor einer katholischen Kirche beziehungsweise in einem Gemeindezentrum. Dort wurden Lebensmittel an bedürftige und ältere Menschen verteilt.

Erst am Mittwoch kamen bei einer Massenpanik auf einem Jahrmarkt im Bundesstaat Oyo 35 Kinder ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.