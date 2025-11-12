Union und SPD ringen weiterhin um ein neues Wehrdienstgesetz. (picture alliance / dpa / Niklas Graeber)

Dazu werden in Berlin etwa 280 Rekrutinnen und Rekruten auf dem Platz zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus antreten. Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsminister Pistorius werden Reden halten. Am Nachmittag ist aus Anlass des Jahrestages eine halbstündige Debatte zur Bundeswehr im Bundestag geplant. Dabei dürfte auch die aktuelle Debatte rund um ein neues Wehrdienstgesetz Thema werden.

Die Bundeswehr wurde zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Hintergrund war damals der Kalte Krieg zwischen Ost und West. 1955 überreichte der damalige Verteidigungsminister Blank den ersten Mitgliedern der Bundeswehr ihre Ernennungsurkunden.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.