Festakt

70. Jubiläum - Steinmeier hebt Bedeutung der deutschen NATO-Mitgliedschaft hervor

70 Jahre nach dem Beitritt Deutschlands zur NATO hat Bundespräsident Steinmeier die Bedeutung der deutschen Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis hervorgehoben. Bei einem Festakt in Brüssel sagte er, angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und zu einer Zeit, in der die USA ihre europäischen Verbündeten enorm unter Druck setzten, komme Deutschland eine Schlüsselrolle zu.