Das zweite Teilstück der Talbrücke Rinsdorf an der A45 wurde über eine Strecke von mehr als 20 Metern verschoben. (picture alliance / Thomas Banneyer)

Die zweite Hälfte der Talbrücke Rinsdorf wurde dabei samt Unterbau und den 70 Meter hohen Pfeilern über eine Strecke von mehr als 20 Metern an die erste Brückenhälfte herangerückt. Bei dem sogenannten Querverschub handelte es sich nach Angaben der Autobahn GmbH um einen in dieser Größenordnung in Deutschland einmaligen Vorgang. Die Brückenerneuerung ist Teil des Ausbaus der auch als Sauerlandlinie bekannten Autobahn 45.

