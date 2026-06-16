Der für gestern gemeldete Tageswert ist der höchste seit Jahresbeginn, wie aus Daten des Innenministeriums in London hervorgeht. Seit Januar haben den Angaben zufolge knapp 10.000 Menschen den Kanal überquert - rund 40 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.
Im April hatten Großbritannien und Frankreich ein Abkommen unterzeichnet, um die Zahl der Migranten zu verringern, die vom Norden Frankreichs aus über den Ärmelkanal nach Südengland fahren. Der Kanal ist an seiner engsten Stelle zwischen Dover und Calais nur etwa 33 Kilometer breit.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.