294 weitere erlitten nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Verletzungen. Das Beben der Stärke 6,9 hatte sich in der Nacht zu Mittwoch vor der Küste der bei Touristen beliebten Insel Cebu ereignet. Stromleitungen, Brücken sowie zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, darunter eine über 100 Jahre alte Kirche.
Die Philippinen liegen am Pazifischen Feuerring, einem seismisch aktiven und zehntausende Kilometer langen Vulkangürtel.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.