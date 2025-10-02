Philippinen
72 Tote nach Erdbeben - fast 300 Verletzte

Nach dem schweren Erdbeben auf den Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf 72 gestiegen.

    Sanitäter heben einen Geretteten auf einer Bahre in einen Krankenwagen. Im Hintergrund sind Anwohner zu sehen, die sich ins Freie begeben haben.
    Rettungsarbeiten in Cebu nach dem Erdbeben vor den Philippinen (Jacqueline Hernandez / AP / dpa )
    294 weitere erlitten nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Verletzungen. Das Beben der Stärke 6,9 hatte sich in der Nacht zu Mittwoch vor der Küste der bei Touristen beliebten Insel Cebu ereignet. Stromleitungen, Brücken sowie zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, darunter eine über 100 Jahre alte Kirche.
    Die Philippinen liegen am Pazifischen Feuerring, einem seismisch aktiven und zehntausende Kilometer langen Vulkangürtel.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.