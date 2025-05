Tag der Arbeit

Polizeikräfte in Schutzuniform am Rande einer Demonstration zum 1. Mai in Berlin (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die SPD-Politikerin sagte, die Polizei sei konsequent gegen Straftaten und Störungen vorgegangen. Es habe 73 Festnahmen gegeben, zwölf Beamte seien verletzt worden. Insgesamt waren nach Sprangers Angaben 5.800 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern. Es wurden Fahrzeuge in Brand gesteckt. Insgesamt sei der Tag aber friedlich verlaufen, hieß es. An den mehr als 60 Veranstaltungen zum 1. Mai in Berlin hätten mehr als 61.000 Menschen teilgenommen.

Aus Hamburg wurde ebenfalls ein weitgehend störungsfreier Ablauf gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.