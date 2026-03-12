Zu einem Festakt in Wiesbaden werden Gäste aus Politik, Sicherheitsbehörden und Gesellschaft erwartet, darunter Bundeskanzler Merz, Bundesinnenminister Dobrindt und BKA-Präsident Münch.
Als Zentralstelle der deutschen Polizei unterstützt das BKA die Polizeibehörden der Länder. Bei bestimmten Fällen von internationaler oder schwerer Kriminalität übernimmt das Bundeskriminalamt selbst die Ermittlungen. Zur seiner Zuständigkeit gehören internationaler Handel mit Waffen, Drogen und Falschgeld, Terrorismus sowie schwere Fälle von Computersabotage.
