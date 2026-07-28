Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht von 41,6 Millionen Flüchtlingsn weltweit. (Christiane Oelrich/dpa)

Das Übereinkommen legte den Grundstein für den Schutz von Menschen, die vor Verfolgung in ihrem Land fliehen müssen. Es definiert unter anderem, wer als Flüchtling gilt und sichert Betroffenen einen Schutz vor Diskriminierung zu.

149 Staaten sind Vertragsparteien der Konvention oder ihres Zusatzprotokolls von 1967. Die ursprüngliche Fassung betraf vor allem Europa, die Erweiterung Regionen in der ganzen Welt. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk spricht heute von rund 41,6 Millionen Flüchtlingen weltweit.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.