Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (Carsten Rehder / dpa / Carsten Rehder)

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft prognostiziert, dass bis 2030 weltweit mehr als 100 Millionen neue Jobs geschaffen werden - 75 Millionen, also drei Viertel davon, in Afrika. Dabei geht es um Arbeitsplätze, in denen Menschen mehr verdienen als die absolute Armutsgrenze von gut zwei Dollar pro Tag. In Asien werde die Zahl dieser Jobs um gut 20 Millionen steigen, auch in Süd- und Nordamerika werden mehr neue Arbeitsplätze geschaffen als alte wegfallen. In Europa dürfte die Zahl der Beschäftigten dagegen in den kommenden Jahren um sieben Millionen zurückgehen. Grund dafür sei die alternde Gesellschaft. Das IfW empfiehlt, bestimmte Produktionszweige und Dienstleistungen von Europa nach Afrika zu verlagern. Damit könne man dem hiesigen Fachkräftemangel begegnen. Gleichzeitig werde die Wirtschaft in den afrikanischen Ländern gefördert und der Migrationsdruck verringert.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.