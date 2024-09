Vereinte Nationen

Die UNO-Vollversammlung in New York - hier finden sich ab Dienstag die Staats- und Regierungschefs sowie Außenminister der Mitgliedsstaaten zur 79. Generaldebatte ein. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Zum Auftakt wird die voraussichtlich letzte Rede des scheidenden US-Präsidenten Biden vor der Vollversammlung erwartet. Auf der Rednerliste des ersten Tages stehen außerdem Brasiliens Staatschef Lula und sein türkischer Amtskollege Erdogan. Für Deutschland spricht am Freitag Bundesaußenministerin Baerbock vor der UNO-Vollversammlung. Bei ihrer Ankunft in New York lobte Baerbock die am Sonntag beim Zukunftsgipfel verabschiedeten Erklärung als Startschuss, um die UNO gerechter, inklusiver und handlungsfähiger zu machen. Den sogenannten Zukunftspakt hatten federführend Deutschland und Namibia erarbeitet.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.