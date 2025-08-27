Die EKD-Vorsitzende Fehrs bekam ein Glückwunschschreiben vom Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Bätzing, zum Jubiläum. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Im nordhessischen Treysa kamen vom 27. bis 31. August 1945 rund 120 protestantische Kirchenvertreter zusammen, um über einen Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg zu beraten. Dabei wurde die EKD als Zusammenschluss lutherischer, reformierter und unierter Landeskirchen gegründet. Heute gehören der EKD 20 Landeskirchen mit knapp 18 Millionen Menschen an.

