Google-Mutterkonzern
80 Milliarden Dollar: Alphabet strebt Kapitalerhöhung an

Der Google-Mutterkonzern Alphabet strebt eine Kapitalerhöhung von umgerechnet knapp 69 Milliarden Euro an.

    Der Aktienkurs der Google-Mutter Alphabet
    Alphabet meldete im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 62,6 Milliarden Dollar (53,7 Milliarden Euro) bei einem Umsatz von fast 110 Milliarden Dollar (hier ein Archivbild). (dpa / Richard Drew/)
    Damit solle der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz finanziert werden, kündigte der Konzern an. Zuletzt hatten mehrere große Tech-Unternehmen riesige Investitionen in KI angekündigt.
    Es ist das erste Mal seit dem Börsengang von Google 2015, dass der US-Konzern im großen Umfang Aktien am Markt verkaufen will. Bislang hatte er nach Angaben von Experten keine Notwendigkeit dafür, da er beträchtliche Gewinne erwirtschaftet.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.