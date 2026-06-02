Google-Mutterkonzern

Damit solle der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz finanziert werden, kündigte der Konzern an. Zuletzt hatten mehrere große Tech-Unternehmen riesige Investitionen in KI angekündigt.
Es ist das erste Mal seit dem Börsengang von Google 2015, dass der US-Konzern im großen Umfang Aktien am Markt verkaufen will. Bislang hatte er nach Angaben von Experten keine Notwendigkeit dafür, da er beträchtliche Gewinne erwirtschaftet.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.