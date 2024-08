Schauspielerin Sigourney Weaver mit dem Ehrenlöwen bei den Filmfestspielen von Venedig (picture alliance / Joel C Ryan / Invision / AP / Joel C Ryan)

Die französische Schauspielerin Camille Cottin hielt die Laudatio auf Weaver. Anschließend sprach Regisseur James Cameron, der etwa in "Avatar" mit Weaver zusammengearbeitet hatte, eine zweite Laudatio per Videobotschaft und sagte: "Wenn ihr mich fragt, ist der Oscar für sie längst überfällig."

81. Filmfestspiele eröffnet

Den Auftakt dei den Filmfestsoielen bildet die Fortsetzung der Kult-Gruselkomödie "Beetlejuice" mit Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O'Hara. Das Filmfestival geht bis zum 7. September.

Erwartet wird auch in diesem Jahr ein großes Staraufgebot mit vielen Filmschaffenden aus Hollywood. Ins Rennen um den begehrten Goldenen Löwen für den besten Film gehen dieses Jahr 21 Beiträge, darunter "The Room Next Door", der erste auf Englisch gedrehte Film des spanischen Altmeisters Pedro Almodóvar. Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte "Joker: Folie à Deux" bekommen. In der Fortsetzung des US-Psycho-Thrillers "Joker" spielt wieder Joaquin Phoenix die Hauptrolle, dieses Mal an der Seite von Lady Gaga. Mit Spannung erwartet wird außerdem die Filmbiografie "Maria", in der Angelina Jolie die legendäre Opernsängerin Maria Callas während ihrer letzten Lebenstage in Paris spielt. Ebenfalls am Lido erwartet werden Brad Pitt, George Clooney und Nicole Kidman.

Außer Konkurrenz läuft die Doku "Riefenstahl" von Andres Veiel. Produzentin des Films ist Sandra Maischberger. Sie und Veiel haben für den Film mehrere Jahre in Riefenstahls Nachlass geforscht. Die Filmemacherin Leni Riefenstahl (1902-2003) ist bekannt für Nazi-Propagandafilme.

Die Entscheidung über den Goldenen Löwen liegt bei einer Jury unter der Leitung der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert. Deutschland ist mit 17 Koproduktionen in den verschiedenen Sektionen des Festivals vertreten.

