D-Day im Zweiten Weltkrieg

Die Landung alliierter Truppen in der Normandie im Juni 1944. (picture alliance / prisma / Schultz Reinhard)

Unter anderem werden Frankreichs Premierminister Lecornu sowie die Verteidigungsminister der USA, Hegseth, und Großbritanniens, Healey, teilnehmen. Die Zeremonie wird zum ersten Mal in Langrune-sur-Mer zwischen den Invasionsstränden Juno und Sword stattfinden. Am Rande dürfte es auch um die von Washington angekündigte Reduzierung der amerikanischen Truppen in Europa und um den NATO-Gipfel Anfang Juli in Ankara gehen.

Die Landung in der Normandie gilt angesichts ihres Umfangs als die bedeutendste der Geschichte. Eine Flotte von fast 7.000 Schiffen mit rund 133.000 Mann an Bord konnte an der Atlantikküste anlegen. Hinzu kamen 23.000 Luftlandetruppen hinter den feindlichen Linien. Die Operation in Westeuropa trug entscheidend zum Sieg der Alliierten über Nazideutschland bei. Die Wehrmacht wurde dadurch in einen Zweifrontenkrieg gezwungen. Im Osten stand die Sowjetarmee.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.