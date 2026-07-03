Die Fahnen der USA und der Heimatschutzbehörde wehen untereinander. (picture alliance / AP Photo / Eric Gay)

Die US-Behörde teilte mit, der Mann sei in Harlingen in Texas verstorben. Dort sei er bereits seit November wegen diverser Erkrankungen im Krankenhaus behandelt worden. Den Angaben zufolge hatte der 85-Jährige Ende August 2025 versucht, von Mexiko aus ohne gültige Dokumente in die USA einzureisen. Die Zoll- und Grenzschutzbehörde leitete ein Verfahren ein und überstellte den Mann in ICE-Gewahrsam. Die Behörde brachte ihn in einem Pflegeheim unter.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.