Umfrage

85 Prozent positiv gegenüber Organspende

Die Zustimmung zur Organ- und Gewebespende ist laut einer repräsentativen Umfrage so hoch wie noch nie. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stehen der Organspende 85 Prozent der Befragten positiv gegenüber. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren allerdings nur in kleinen Schritten entwickelt.