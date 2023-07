Kultur

900.000 Euro für deutsch-ukrainisches Literaturförderprojekt

Ein deutsches Förderprojekt will der ukrainischen Buchbranche helfen und den gegenseitigen Austausch fördern. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mitteilte, stellt Kulturstaatsministerin Roth dafür bis Juni kommenden Jahres insgesamt 900.000 Euro zur Verfügung.

26.07.2023