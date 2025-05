Gegen Repression und Extremismus

Die Organisatoren des Musikfestivals "Jamel rockt den Förster": Horst und Birgit Lohmeyer (Deutschlandradio / Sabine Adler)

Das Ehepaar aus Mecklenburg organisiere ihre Veranstaltung seit 18 Jahren trotz Bedrohungen und Angriffen, teilte der Verein Aachener Friedenspreis zur Begründung mit. Das Dorf Jamel in der Gemeinde Gägelow mit weniger als 40 Bewohnern gilt seit Anfang der 1990 Jahre als Hochburg der Neonazi-Szene.

Die iranische Initiative "Amirkabir Newsletter" vernetzt Proteste und dokumentiert Repressionen gegen Studenten und Lehrende an iranischen Hochschulen. Der mit jeweils 2.000 Euro dotierte Preis wird am Antikriegstag, dem 1. September, in Aachen verliehen.

Der Aachener Friedenspreis würdigt seit 1988 jährlich Einzelpersonen oder Gruppen, die an der Basis für Frieden und Verständigung arbeiten. Geehrt werden laut Verein vor allem noch unbekannte Projekte oder Personen, um ihnen neben dem Preisgeld auch öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen.

